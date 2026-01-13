Трамп призвал граждан США и их союзников покинуть Иран

Президент Соединенных Штатов ранее заявлял, что всерьез рассматривает возможность применения силы против республики

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран. Об этом он сказал журналистам во время своего визита в Детройт (штат Мичиган).

"Я бы сказал, что неплохо было бы уехать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что в ближайшее время ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.