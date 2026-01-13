Трамп пригрозил Ирану "очень решительными действиями"

Президент США таким образом прокомментировал утверждения о готовности властей республики приговаривать к смертной казни участников акций протеста

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп пригрозил правительству Ирана "очень решительными действиями".

"Мы предпримем очень решительные действия, если они такое сделают. Мы предпримем очень решительные действия", - сказал глава американской администрации в интервью телекомпании CBS News, комментируя утверждения о готовности иранских властей приговаривать к смертной казни участников акций протеста в стране.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.