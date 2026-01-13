Al Arabiya: Тегеран попросил Багдад согласовывать авиарейсы в Иран

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
РАБАТ, 14 января. /ТАСС/. Иранские власти обратились к Ираку с просьбой не отправлять гражданские самолеты, запланированные к вылету в исламскую республику, без предварительного согласования с Ираном. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, Тегеран попросил Багдад "запретить [отправку] гражданских авиарейсов в Иран без предварительного на то согласия иранской стороны".

Некоторое время назад Министерство транспорта Ирака выступило с опровержением сведений о якобы приостановке полетов между Ираком и соседним Ираном. Как указал официальный представитель Минтранса, слова которого привел новостной портал Baghdad today, "воздушное пространство Ирака открыто для полетов как в Иран, так и в другие государства". Тогда же он подтвердил, что "полеты между двумя странами осуществляются бесперебойно как иракскими, так и иранскими авиакомпаниями". 

