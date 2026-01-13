Denník N: суд в Словакии оправдал экс-министра, одобрившего действия РФ в СВО

Речь о бывшем министре юстиции и экс-председателе Верховного суда республики Штефане Гарабине

Штефан Гарабин © AP Photo/ Petr David Josek

БРАТИСЛАВА, 14 января. /ТАСС/. Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор от мая 2025 года бывшего министра юстиции Словакии (2006-2009) и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина, который выражал одобрение действиям РФ на Украине. Об этом сообщил новостной портал Denník N.

Ранее Гарабину было предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая статью "одобрение преступного деяния". Судья, согласно телеканалу Markiza, не нашел в высказываниях Гарабина состава уголовного преступления. Прокурор, ведущий дело, заявил, что оспорит решение суда в вышестоящей судебной инстанции.

Гарабин в апреле 2025 года призвал прокурора отозвать выдвинутое против него 1 июня 2023 года обвинение. Оно, по его словам, беспочвенно, а высказывания о поддержке действий РФ на Украине не противоречат международному праву.

Гарабин в мае 2022 года был задержан полицией за выражение в социальных сетях в конце февраля одобрения действий РФ на Украине. После дачи показаний он был отпущен.