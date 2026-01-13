Постпред Ирана при ООН: заявления Трампа угрожают суверенитету республики

Амир Саид Иравани также отметил, что заявления президента США являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ООН, 14 января. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке протестующих в Иране угрожают суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности исламской республики. Об этом говорится в письме, которое постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Абукара Дахир Османа.

"Это безрассудное заявление [Трампа] открыто способствует дестабилизации политической ситуации, подстрекает к насилию и угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран", - говорится в письме.

Заявления Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, также говорится в тексте.

"Это вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН", - отметил в письме постпред.

Трамп ранее обратился в Truth Social к участникам акций протеста в Иране с призывом продолжать беспорядки, добавив, что "помощь уже в пути".