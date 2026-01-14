Постпред Ирана при ООН: США и Израиль виновны в гибели гражданских в республике

Амир Саид Иравани таким образом прокомментировал призывы американских властей к беспорядкам в стране

ООН, 14 января. /ТАСС/. Власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за вызванную их действиями гибель невинных гражданских лиц в Иране. Об этом говорится в письме, которое постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Абукара Дахир Османа.

"Заявление, которое открыто сделал сегодня президент США [Дональд Трамп], призвав к "захвату учреждений", следует воспринимать в контексте провальных итогов агрессивной 12-дневной войны против Исламской Республики Иран в июне 2025 года, а также как неотъемлемую часть более широкого курса, направленного на смену власти, реализуемого путем кампании по оказании максимального давления, ужесточения незаконных односторонних санкций, целенаправленной дестабилизации в социальной и экономической сферах и подстрекательства молодых людей к действиям против правительства Ирана, - отметил Иравани. - США и израильский режим несут прямую и бесспорную юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц, особенно из числа молодежи, ставшую результатом этого".

Трамп ранее во вторник в соцсети Truth Social призвал участников беспорядков в Иране к захвату учреждений. Он заявил, что "помощь уже в пути", но не пояснил, что именно имеет в виду.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

4 февраля 2025 года Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.