Польша намерена стать посредником между ЕС, Данией и США по вопросу Гренландии

Страна будет убеждать стороны сотрудничать, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Варшава претендует на роль связующего между Данией, ЕС и США по вопросу Гренландии. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша будет выступать в роли связующего звена между ЕС, Данией и США. Мы будем убеждать стороны сотрудничать", - рассказал Косиняк-Камыш. "Я бы хотел, чтобы США имели там (в Гренландии - прим. ТАСС) достойное место для проведения операций, чтобы их безопасность никоим образом не была ущемлена", - отметил министр.

13 января после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером польский президент Кароль Навроцкий заявил, что выступает за дипломатическое решение вопроса Гренландии между Данией и США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.