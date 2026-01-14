Yomiuri: премьер Японии склоняется к досрочным выборам в парламент 8 февраля

Официальных подтверждений касательно роспуска парламента не приводится

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая, по данным многочисленных источников местных СМИ, планирует распустить ключевую нижнюю палату парламента, склоняется к проведению досрочных выборов 8 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, в случае принятия решения о роспуске парламента, которое ожидается в первый день работы очередной сессии 23 января, будет принят график, предполагающий начало избирательной кампании 27 января и досрочные выборы 8 февраля. Одной их возможных дат проведения выборов считалось также 15 февраля.

Официальных подтверждений касательно роспуска парламента пока нет. Однако, по данным агентства Kyodo, накануне японский премьер уже сообщила о своем намерении одному из высших функционеров ее правящей Либерально-демократической партии. По данным газеты Nikkei, в среду Такаити по возвращении из префектуры Нара, где накануне она встретилась с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном, сообщит о планах роспуска парламента и другим партийным чиновникам.

Еще одним признаком предстоящих досрочных выборов является отсутствие заявленных планов программной речи премьера в первый день работы парламента 23 января. Не заявлены и другие традиционные выступления ключевых министров правительства.

ЛДП из-за серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента, однако сейчас премьер-министр и ее правительство завоевало крайне высокий уровень поддержки избирателей. В частности, по опросам Yomiuri и Nikkei, она удерживается на отметке выше 70%. Это, как предполагается, позволит правящей партии улучшить свои позиции в парламенте.

Еще одним соображением в пользу выборов, по мнению местных наблюдателей, является резкое обострение в отношениях с Китаем. В Токио считают, как пишет Nikkei, что Пекин пытается оценить, как долго продержится у власти консервативная администрация Такаити. Уверенная победа на выборах, гарантирующая долгосрочное пребывание нового японского премьера у власти, может смягчить позицию Китая, отмечает издание.