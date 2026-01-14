Bloomberg: Родригес направит в Вашингтон посланника для переговоров

По информации агентства, им станет экс-глава МИД республики Феликс Пласенсия

Редакция сайта ТАСС

Феликс Пласенсия © AP Photo/ Matias Delacroix

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направит в США для переговоров экс-министра иностранных дел боливарианской республики Феликса Пласенсию, ныне работающего в посольстве страны в Великобритании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пласенсия прибудет в Вашингтон 15 января. В тот же день там будет находиться оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо.