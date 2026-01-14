Эксперт Сунь: Пехлеви не заручится поддержкой иранского общества

Директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета считает, что в Иране нет идеологической основы для восстановления монархии

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 14 января. /ТАСС/. Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви не сможет получить поддержку широких слоев населения в Иране. Такое мнение ТАСС выразил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган, комментируя акции протеста в Иране.

"Несмотря на протесты, лидер оппозиции в Иране так и не появился, - отметил профессор. - Пехлеви долгое время прожил в Соединенных Штатах, он является американским ставленником, его целенаправленно подготовили США и вряд ли он получит широкую поддержку основной части общества в Иране".

Присутствие изображений Резы Пехлеви на протестах в исламской республике лишь свидетельствует о недовольстве части населения нынешним правительством, но это не подразумевает желание общества восстановить монархию, считает эксперт. Исламская революция 1979 года в Иране произошла из-за недовольства народа коррупцией в правительстве шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, что привело к его свержению. Спустя 47 лет в Иране больше нет народных чаяний и идеологической основы для восстановления монархии, полагает Сунь Дэган.

Реза Пехлеви родился в 1960 году в Тегеране, в 1967 году он получил титул наследного принца и после смерти своего отца Мохаммеда Резы Пехлеви должен был занять престол. Однако в результате Исламской революции 1979 года монархия в Иране была свергнута, и семья последнего шаха вместе с наследником вынуждена была бежать из страны. После смерти отца в 1980 году Реза Пехлеви, будучи старшим среди детей последнего шаха, возглавил дом Пехлеви и по-прежнему претендует на престол.

Сейчас он проживает в США и выступает оппонентом нынешних властей Ирана, возглавляя сформированный иранскими политэмигрантами и базирующийся в Париже Национальный совет Ирана, деятельность которого запрещена в исламской республике.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.