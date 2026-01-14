NE Post: Камала Харрис купила особняк в Малибу за $8 млн

Площадь особняка бывшего вице-президента США составила 370 кв. м

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф приобрели за $8 млн особняк в приморском городе Малибу (штат Калифорния), по соседству со знаменитостями Голливуда и магнатами Кремниевой долины. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, их "портфель недвижимости увеличился за счет виллы площадью более 370 кв. м с четырьмя спальнями и шестью ванными в районе Пойнт-Дюм, возвышающемся над одним из самых известных и эксклюзивных пляжей Калифорнии - Литл-Дюм". Это - одно из самых желанных мест для любителей серфинга во всем штате, для доступа на который требуется специальный ключ, находящийся лишь у избранной группы жителей элитного поселения.

Долгое время он был одним из самых привлекательных для знаменитостей благодаря, в частности, большим участкам. В последние годы голливудская элита уступила место титанам Кремниевой долины, включая венчурного капиталиста Марка Андрезена, соучредителя Google Сергея Брина и президента Emerson Collective Лорин Пауэлл Джобс, которые скупают многие престижные объекты недвижимости в этом районе.

На президентских выборах в ноябре 2024 года Харрис, представлявшая Демократическую партию, уступила кандидату от республиканцев, ныне президенту Дональду Трампу.