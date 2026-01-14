МВБ США приходится искать нелегалов в городах без поддержки местных органов

В министерстве отметили, что местные правоохранительные органы многих городов и штатов не реагируют должным образом на сообщения о нападениях на сотрудников МВБ при исполнении

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренней безопасности (МВБ) США и его подведомственных агентств вынуждены заниматься выявлением нелегальных мигрантов в городах без поддержки местных правоохранительных органов, поскольку власти многих контролируемых демократами штатов препятствуют задержаниям. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Сотрудники правоохранительных органов МВБ США находятся в Миннеаполисе и других городах по всей стране, потому что политики, помогающие нелегальным мигрантам, отказываются выдавать преступников. В результате сотрудники МВБ вынуждены искать преступников на улицах без поддержки местных правоохранительных органов", - отмечается в тексте.

В министерстве также подчеркнули, что местные правоохранительные органы многих городов и штатов США не реагируют должным образом на сообщения о нападениях на сотрудников МВБ при исполнении и порой отказываются предоставлять подкрепление. "Это опасно как для наших сотрудников, так и для общества", - добавили в МВБ.

Вступивший в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.