Глава МИД Испании не исключил пересмотра санкций ЕС против Венесуэлы

Ограничения против республики являются не самоцелью, а средством достижения цели, отметил Хосе Мануэль Альбарес

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес не исключил возможности пересмотра европейских санкций против Венесуэлы, если страна будет двигаться в направлении цели, "которой хочет ЕС".

"Решения не могут быть навязаны извне, тем более силой, - отметил дипломат в интервью газете El País. - Мы хотим, чтобы решение приняли сами венесуэльцы". По его версии, санкции ЕС против Венесуэлы являются не самоцелью, а средством достижения цели. "Эта цель - это мирное и демократическое решение, достигнутое путем переговоров, - заверил министр. - Если будут предприняты шаги в направлении [цели], которой хочет ЕС, наиболее логично, что эти санкции будут исчезать".

Альбарес добавил, что ЕС обычно не вводит рестрикции против лица, занимающего пост президента. "И поскольку это лицо [Делси Родригес] <...> в настоящий момент занимает должность [уполномоченного] президента [Венесуэлы], это, безусловно, заслуживает почти автоматически размышления", - отметил он. "Как минимум нужно задуматься о том, как Евросоюз должен позиционировать себя и адаптироваться к этому новому этапу", - добавил министр.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.