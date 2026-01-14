Медведчук: Трамп ломает правила игры в международных отношениях

По словам главы движения "Другая Украина", своими заявлениями о Гренландии осиное гнездо в Европе президент США уже разворошил

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своими действиями в Венесуэле и Иране, заявлениями о Гренландии ломает правила игры в международных отношениях и настраивает против себя союзников. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Трамп активно ломает правила игры в международных отношениях. После Венесуэлы и похищения ее президента Мадуро становится вопрос Гренландии, решение которого явно приведет к непредсказуемым последствиям. В Вашингтоне объявили, что решение уже приняли", - отметил Медведчук в своей статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

По словам политика, своими заявлениями о Гренландии осиное гнездо в Европе Трамп уже разворошил. Так, британцы уже заявили: "Американцы, Европа - наш континент. Будете себя плохо вести - выгоним", - продолжил Медведчук. "Естественно, Гренландию, не говоря уже о Канаде, британцы считают сферой своих интересов. И как не вспомнить доблестный 1814 год, когда канадцы с британцами сожгли Вашингтон? Поэтому, аннексирует ли Трамп Гренландию или нет, но ему нужно менять политический расклад как в Лондоне, так и по всей Европе в целом", - считает Медведчук.

"Операцией в Венесуэле Трамп поставил США и Китай на грань конфронтации, не говоря уже об открытом недоверии руководителей многих латиноамериканских стран, а вмешательством в беспорядки в Иране он настроил против себя еще и арабский мир. Вашингтон действует как слон в посудной лавке, теряя союзников на международной арене", - отметил политик.

В такой ситуации, продолжил он, можно опереться только на поддержку американских граждан, но в США начались массовые протесты, которые не стихают по сей день. Протесты одновременно вспыхнули в десятках крупных городов: от Вашингтона и Нью-Йорка до Бостона и Сиэтла демонстранты вышли с единым требованием - ликвидировать Иммиграционную и таможенную службу США и убрать ее с городских улиц. "Даже если президенту США удастся вырулить этот конфликт, то он скажется на результатах промежуточных выборов в Конгресс, которые будут в ноябре", - считает Медведчук.

"Возможно, поэтому Трамп так торопится присоединить Гренландию, чтобы создать картинку величия Америки, которая должна поразить воображение американцев. Но тут ему следует обратить внимание на опыт кровавого клоуна Зеленского, который много раз поражал воображение избирателей, но, по меткому выражению самого Трампа, остался без козырей", - заключил Медведчук.