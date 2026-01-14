NYT: власти Венесуэлы освободили несколько американских заключенных

В Госдепартаменте подтвердили факт освобождения граждан США

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Временное правительство Венесуэлы впервые после атаки США освободило несколько американских граждан. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, во вторник вечером в Венесуэле освободили троих граждан США. В Госдепартаменте подтвердили факт освобождения американцев, но не сообщили никаких деталей.

"Мы приветствуем освобождение задержанных американцев в Венесуэле. Это важный шаг временных властей в правильном направлении", - говорится в заявлении ведомства, которое получило издание.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. В связи с военной агрессией в стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.