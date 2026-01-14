ABC: более 2,4 тыс. беженцев из Сомали вынудят покинуть США по решению Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США объявило, что в соответствии с поручением американского президента Дональда Трампа власти отзовут статус временно защищенных лиц для беженцев из Сомали. По данным источников телеканала ABC News, речь идет о 2,4 тыс. проживающих в стране сомалийцев.
Как указал телеканал, еще 1,4 тыс. сомалийцев ждут рассмотрения своих заявлений на предоставление статуса временно защищенных лиц. Граждане Сомали с этим статусом должны будут покинуть США до 17 марта 2026 года.
"Временные - значит временные. Условия в Сомали улучшились в достаточной мере, поэтому эта страна больше не соответствует требованиям закона о предоставлении статуса временно защищенных лиц. Предоставление гражданам Сомали этого статуса в США противоречит нашим национальным интересам", - написала в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
В начале декабря 2025 года администрация Трампа начала масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в штате Миннесота, в столице которого, Миннеаполисе, проживает крупнейшая диаспора сомалийцев в мире. Жители этой африканской страны мигрировали в США особенно активно в 1990-е годы во время гражданской войны.
В свою очередь губернатор штата Миннесота Тим Уолц раскритиковал планы федеральных властей. Он написал в X, что местные власти поддерживают идею провести расследование, но не считают реальным решением проблемы придуманный администрацией "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов". Власти Миннеаполиса также выступили в защиту сомалийской общины. Мэр города Джейкоб Фрей подчеркнул, что "преследование сомалийцев означает нарушение надлежащей правовой процедуры" и задерживать будут людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".
До этого Трамп заявлял, что сомалийцы "не вносят никакого вклада" в США и поэтому, он "не хочет, чтобы они были в стране". Выступая с критикой в адрес представительницы Конгресса США, демократа и уроженки Сомали Ильхан Омар, американский президент назвал ее и, по всей видимости, других сомалийцев "отбросами".