ABC: более 2,4 тыс. беженцев из Сомали вынудят покинуть США по решению Трампа

По данным телеканала, еще 1,4 тыс. сомалийцев ждут рассмотрения своих заявлений на предоставление статуса временно защищенных лиц

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США объявило, что в соответствии с поручением американского президента Дональда Трампа власти отзовут статус временно защищенных лиц для беженцев из Сомали. По данным источников телеканала ABC News, речь идет о 2,4 тыс. проживающих в стране сомалийцев.

Как указал телеканал, еще 1,4 тыс. сомалийцев ждут рассмотрения своих заявлений на предоставление статуса временно защищенных лиц. Граждане Сомали с этим статусом должны будут покинуть США до 17 марта 2026 года.

"Временные - значит временные. Условия в Сомали улучшились в достаточной мере, поэтому эта страна больше не соответствует требованиям закона о предоставлении статуса временно защищенных лиц. Предоставление гражданам Сомали этого статуса в США противоречит нашим национальным интересам", - написала в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В начале декабря 2025 года администрация Трампа начала масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в штате Миннесота, в столице которого, Миннеаполисе, проживает крупнейшая диаспора сомалийцев в мире. Жители этой африканской страны мигрировали в США особенно активно в 1990-е годы во время гражданской войны.

В свою очередь губернатор штата Миннесота Тим Уолц раскритиковал планы федеральных властей. Он написал в X, что местные власти поддерживают идею провести расследование, но не считают реальным решением проблемы придуманный администрацией "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов". Власти Миннеаполиса также выступили в защиту сомалийской общины. Мэр города Джейкоб Фрей подчеркнул, что "преследование сомалийцев означает нарушение надлежащей правовой процедуры" и задерживать будут людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".

До этого Трамп заявлял, что сомалийцы "не вносят никакого вклада" в США и поэтому, он "не хочет, чтобы они были в стране". Выступая с критикой в адрес представительницы Конгресса США, демократа и уроженки Сомали Ильхан Омар, американский президент назвал ее и, по всей видимости, других сомалийцев "отбросами".