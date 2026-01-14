Stars and Stripes: военные США в Польше вынуждены сами оплачивать себе жилье

По данным газеты, причиной являются задержки при оформлении документов для выплаты командировочных

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Czarek Sokolowski

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американские военнослужащие, направленные в первый постоянный гарнизон в польском городе Познань, вынуждены по прибытии искать жилье и оплачивать его в первые месяцы самостоятельно из-за задержек при оформлении документов для выплаты командировочных. Об этом сообщила газета Пентагона Stars and Stripes.

"Хотелось бы, чтобы кто-то предупредил меня, что я буду жить за пределами гарнизона, и сориентировал, сколько мне нужно денег", - приводит газета комментарий одной из военнослужащих.

Она была потрясена высокими ценами в Польше и посетовала, что ей пришлось искать и несколько месяцев оплачивать жилье за пределами военной базы самостоятельно, пока ей оформляли документы для выплаты командировочных. Другие направленные в Познань американские военные также признались, что не были готовы к высоким затратам на переезд в Польшу. Для того чтобы пережить период оформления бумаг, некоторые военнослужащие вынуждены обращаться за финансовой помощью к организациям, которые занимаются поддержкой военных и помогают им покрыть расходы на проживание, коммунальные услуги и прочее.

Как отмечает газета, стоимость аренды квартиры площадью около 56 кв. м в Познани начинается от $970 в месяц без учета комиссий и залога при заселении, а также оплаты счетов. Представитель американского гарнизона в городе признает, что в таких условиях первое время после прибытия для военнослужащих может оказаться крайне тяжелым в финансовом плане.

В настоящее время в Польше дислоцированы более 10 тыс. американских военнослужащих. США увеличили в два раза размещенный в республике воинский контингент в феврале 2022 года. До этого он составлял 5 тыс. военных.