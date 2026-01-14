ТАСС: Париж не приступал к проработке контактов Макрона с Путиным

Контакты лидеров Франции и России нельзя исключать в будущем, указал французский диписточник

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон © Григорий Дукор/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Париж еще не приступал к проработке контактов президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, но их нельзя исключать в будущем. Об этом сообщил ТАСС французский диписточник.

"Пока никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено", - сказал собеседник агентства.

Париж готов к диалогу с Москвой по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам, добавил он.

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что намерен провести разговор с Путиным как можно скорее.