США опубликовали "обоснования" операции в Каракасе с вымаранными частями

В документе операция обозначена как акт "вооруженного конфликта" и якобы "входит в односторонние конституционные полномочия президента"

Редакция сайта ТАСС

Здание министерства юстиции США © Andrea Izzotti/ Shutterstock/ FOTODOM

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США обнародовало во вторник меморандум, в котором приводятся "правовые основания" для проведения военной операции в Венесуэле. Документ, опубликованный на сайте ведомства, состоит из 22 страниц, на каждой из которых присутствуют вымаранные фрагменты.

По версии автора меморандума помощника министра юстиции - генпрокурора США Эллиота Гэйзера, американский "президент может в одностороннем порядке отдать приказ о проведении такой операции, если она связана с применением силы, затрагивает важные национальные интересы и предполагает использование силы, которое, по его обоснованному мнению, не достигает уровня войны в конституционном смысле". В документе операция обозначена как акт "вооруженного конфликта" и якобы "входит в односторонние конституционные полномочия президента". Гэйзер добавил, что США не планируют "проведение каких-либо существенных и продолжительных операций" в Венесуэле.

Кроме того, как отмечает газета The Wall Street Journal, часть"правовых оснований" была вымарана, однако источники издания предполагают, что США могли истолковать призывы оппозиции отстранить президента Николаса Мадуро от власти как просьбу законного правительства Венесуэлы. По данным телекомпании ABC, члены Конгресса ознакомились с засекреченной версии меморандума во вторник.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к торговле наркотиками. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.