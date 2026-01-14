В Китае начали антимонопольное расследование против туроператора Trip.com

Государственное управление по регулированию рынка КНР подозревает компанию в злоупотреблении доминирующим положением и монополистических практиках

ШАНХАЙ, 14 января. /ТАСС/. Китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Trip.com - крупнейшего игрока туристической сферы страны. Об этом заявило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Ведомство подозревает компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и монополистических практиках.

На этом фоне акции Trip.com, которые обращаются на Гонконгской фондовой бирже, упали на 6,49%.

Trip.com основана в 1999 году, ее штаб-квартира расположена в Шанхае. Компания предоставляет услуги по бронированию отелей, жилья, продаже билетов, организации туристических и деловых поездок.