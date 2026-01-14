Глава МИД Намибии подтвердила намерение президента посетить Россию

Селма Ашипала-Мусавьи отметила, что визит Нетумбо Нанди-Ндаитвы мог бы состояться в течение 2026 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва намерена посетить Россию с визитом. Об этом заявила министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Нынешний президент Намибии хотела бы посетить Россию", - отметила она.

По словам главы намибийского внешнеполитического ведомства, визит мог бы состояться в течение 2026 года.

Ашипала-Мусавьи обратила внимание на то, что взаимный делегационный обмен на высшем и высоком уровнях между РФ и Намибией носит традиционный характер, и выразила удовлетворение развитием отношений между двумя странами, которые "тесно сотрудничают на международных площадках".