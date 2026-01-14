Экс-адвокат Трампа считает, что Рубио манипулирует президентом США

По словам Тая Кобба, ради этого госсекретарь "продал свою душу"

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб считает, что госсекретарь Марко Рубио "продал свою душу" и манипулирует американским лидером в области принятия внешнеполитических решений. Такое мнение он выразил в эфире телеканала MS Now.

Юрист полагает, что в первой администрации Трампа, при которой работал он сам, были люди, способные сказать "нет" президенту, а в его нынешней команде таких людей нет. "С другой стороны, у вас есть такие люди, как Марко Рубио, который, по всей видимости, продал душу, но тем не менее наслаждается возможностью манипулировать президентом в вопросах внешней политики, таких как Куба, Венесуэла и многие другие", - сказал Кобб.

Ранее Рубио был одним из наиболее ярых противников и критиков Трампа в рядах Республиканской партии. На выборах 2016 года, по итогам которых Трамп впервые занял пост президента США, Рубио также баллотировался на высший государственный пост. В ходе кампании он высмеивал Трампа за "маленькие руки" и называл его мошенником. Однако во второй администрации Трампа Рубио получил пост госсекретаря США, а затем был назначен на еще одну ключевую должность - помощника президента по национальной безопасности. Его также рассматривают в качестве возможного преемника Трампа на посту главы государства наряду с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"За президента Трампа проголосовали более 80 млн человек, чтобы он осуществлял политику "Америка прежде всего" и восстанавливал мир через силу. А кто такой Тай Кобб?" - прокомментировала газете The Hill слова юриста заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к торговле наркотиками. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Президент США сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Он также заявил, что Вашингтон после военной операции США в Венесуэле находится в контакте с властями Кубы по поводу возможной "сделки".