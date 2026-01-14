Намибия считает операцию США в Венесуэле грубым нарушением международного права

Министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи отметила, что действия Вашингтона являются нарушением Устава ООН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Намибия назвала военную операцию США в Венесуэле грубым нарушением международного права. Об этом заявила министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Когда такие события произошли в Венесуэле, мы в Намибии выразили свою обеспокоенность. Мы отметили, что это серьезное нарушение международного права. Это нарушение Устава ООН", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.