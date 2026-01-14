Пашинян заявил о "безусловном и однозначном" желании Армении стать членом ЕС

По словам премьер-министра, стратегия армянских властей заключается в том, чтобы четко идти по пути превращения государства в страну, соответствующую стандартам Евросоюза

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Армения стремится стать членом Евросоюза и примет решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), когда не будет возможности одновременного пребывания в двух интеграционных союзах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Хотим ли мы стать полноправным членом Евросоюза? Да, безусловно и однозначно. <...> Но для этого есть одно очень большое и важное предварительное условие: страна объективно должна соответствовать стандартам Евросоюза. Может, и не на 100%, но хотя бы на 97%, 98%, 99%. В противном случае ставить цель, обойдя это условие, - это просто потеря времени и энергии", - заявил Пашинян.

В этом ключе он подчеркнул, что стратегия армянских властей заключается в том, чтобы четко идти по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам ЕС. "Когда это произойдет, у нас будет два варианта: либо нас принимают в члены ЕС, и это возможно только при соответствии стандартам, или нас не принимают по каким-то причинам в ЕС. В обоих случаях мы окажемся в выигрыше", - заявил Пашинян.

В этом контексте он также подчеркнул, что в Армении прекрасно понимают, что страна не сможет быть одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе. Однако, по его словам, выяснилось, что есть определенное пространство для движения по пути членства в ЕС и сохранения членства в ЕАЭС. "Мы четко говорим, что идем по этому пути. Но сегодня мы являемся и членами ЕАЭС, что означает, что на этом этапе нет несовместимости. Следовательно, мы будем оставаться в ЕАЭС, пока не возникнет вопроса несовместимости", - добавил глава армянского правительства.

Он заметил, что когда уже не будет возможности это делать, власти Армении вместе с армянским народом примут соответствующее решение. "Поскольку демократия для нас стратегия, естественно, что демократическая страна стремится находиться в демократической среде, и мы пойдем по этому пути", - резюмировал он.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.