Федоров: на Украине разыскивают 2 млн мужчин за уклонение от мобилизации

Верховная рада одобрила кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число мужчин, которые находятся в розыске на Украине за уклонение от мобилизации, составляет 2 млн. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны страны Михаил Федоров, выступая на заседании Верховной рады. После она одобрила его кандидатуру.

"Я хочу быть реалистом, а не популистом. Министерство обороны попадает ко мне в руки с минусом в 300 млрд [гривен] (свыше $6,9 млрд - прим. ТАСС), 2 млн украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тыс. в СЗЧ (самовольное оставление воинской части - прим. ТАСС)", - сказал он.

На Украине на фоне массового дезертирства и самоволки, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, согласно материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. Как следует из подсчетов ТАСС, из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тыс. человек.