МИД Ирана: действия США и Израиля угрожают безопасности на Ближнем Востоке

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана представляют угрозу для безопасности на всем Ближнем Востоке, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, его слова приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном Арагчи "предупредил о последствиях, которые влечет за собой безответственное и опасное поведение США и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), для региональной безопасности".