Глава МИД Намибии сообщила о предстоящем визите Трутнева

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО в феврале примет участие в заседании межправительственной комиссии двух стран

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель российской части межправкомиссии Юрий Трутнев посетит в следующем месяце столицу Намибии Виндхук для участия в заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявила министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы с большим оптимизмом и воодушевлением ожидаем предстоящего заседания межправительственной комиссии, которое Намибия проведет в следующем месяце в Виндхуке, где я встречусь со своим коллегой, господином Трутневым, с которым я встречалась вчера", - сказала она.