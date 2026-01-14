Укринформ: суд Одессы обязал СБУ открыть дело против главы региона Кипера

По данным агентства, в декабре 2025 года была подана жалоба о бездействии следователя СБУ, который не внес информацию о преступлении

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пересыпский районный суд Одессы обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении главы региональной военной администрации Олега Кипера по подозрению в организации преступной группы. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на постановление суда.

По его данным, в декабре 2025 года была подана жалоба о бездействии следователя СБУ, который не внес информацию о преступлении. Заявление касалось предполагаемого создания организованной преступной группы.

Как пишет агентство, суд удовлетворил жалобу, обязав начальника следственного отдела СБУ по Одесской области внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование.