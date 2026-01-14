Глава Минздрава США удивился тому, что Трамп "еще жив"

Роберт Кеннеди-младший отметил, что во время поездок американский президент питается "исключительно фастфудом", поскольку "доверяет крупным компаниям и не хочет заболеть в дороге"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший счел, что у президента Дональда Трампа плохие пищевые привычки, и удивился тому, что тот "все еще жив".

"Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив", - сказал Кеннеди-младший в подкасте у журналистки Кэти Миллер на ее YouTube-канале.

Глава Минздрава отметил, что во время поездок Трамп питается "исключительно фастфудом", поскольку "доверяет крупным компаниям и не хочет заболеть в дороге". Однако сам Трамп, по словам министра, утверждает, что, будучи не в дороге, ест каждый день только здоровую пищу.