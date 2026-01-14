De Telegraaf: Нидерланды готовятся к возможному участию в защите Гренландии

По данным газеты, в случае создания миссии прорабатываются варианты задействования нидерландских военно-морских сил, истребителей, а также сухопутных подразделений

ГААГА, 14 января. /ТАСС/. Нидерланды рассматривают возможность участия в потенциальной миссии НАТО по обеспечению безопасности Гренландии и Арктического региона. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на источники.

По их данным, в случае создания миссии прорабатываются варианты задействования нидерландских военно-морских сил, истребителей, а также сухопутных подразделений. В правительственных кругах в Гааге полагают, что Нидерланды могут рассматриваться как один из важных участников миссии "благодаря накопленному опыту действий в арктических условиях". В частности, специализированные подразделения морской пехоты королевства на регулярной основе проходят подготовку в северных регионах Норвегии.

Отдельно подчеркивается, что Нидерланды на протяжении десятилетий готовят военных к действиям в условиях Крайнего Севера. Подразделения морской пехоты отрабатывают операции в условиях низких температур, сложного рельефа и ограниченной инфраструктуры, включая действия с морских платформ и в труднодоступных районах.

Как указывается, речь пока идет о предварительных консультациях. Окончательное решение будет зависеть от формата возможной миссии и наличия официального запроса со стороны альянса.

Возможная миссия НАТО в Гренландии

11 января агентство Bloomberg сообщило, что группа европейских стран под руководством ФРГ и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. По данным агентства, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.