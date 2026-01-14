Орбан: $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"

Их придется брать у европейцев, отметил премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "деньги не растут на деревьях", и $800 млрд, которые Украина просит у Евросоюза, придется изымать из бюджетов европейских стран.

"К сожалению, деньги не растут на деревьях, в том числе $800 млрд. Это сумма, которую украинцы требуют от европейцев в течение следующих 10 лет. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере более $9 млрд. И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться эти деньги?" - написал глава правительства в Х, комментируя доклад венгерского министерства по делам ЕС о последствиях финансирования Украины.

Он подтвердил, что Венгрия не будет финансировать Украину и поддерживать таким образом стремление лидеров ЕС к продолжению конфликта в этой стране. "Мы говорим "нет" военным планам Брюсселя", - заявил Орбан, порекомендовав всем ознакомиться с выводами доклада, подготовленного под руководством министра по делам ЕС Яноша Боки.

Доклад о финансировании Украины

В документе, который распространило венгерское правительство, отмечается, что с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Украине финансовую, военную и экономическую помощь на €193,3 млрд. Часть этой суммы поступила за счет доходов от использования замороженных на Западе активов России. "Для сравнения: с 2004 по 2024 год Венгрия получила в чистом виде помощь от ЕС на сумму €73 млрд", - сообщили авторы доклада.

Они также напомнили, что в декабре 2025 года Евросовет принял решение о выделении Украине в 2026-2027 годах €90 млрд за счет общего займа европейских стран. Эти деньги Киев никогда не отдаст. Тем не менее "долгосрочные планы Еврокомиссии идут еще дальше", говорится в документе. Как подсчитали эксперты, Украина может получить из следующего семилетнего бюджета ЕС более 360 млрд.

Вдобавок Киев рассчитывает получить от Евросоюза на восстановление в следующие 10 лет $800 млрд, не считая денег на свои военные расходы. Если Венгрия примет в этом участие, то ей придется обеспечить выплату 1,16 % этой суммы, или $9,29 млрд, отмечается в докладе.

"Позиция Венгрии ясна: правительство не поддерживает неограниченное финансирование Украины и оказание ей военной помощи, оно не согласно с дальнейшим усилением санкционной политики и отказывается выделять средства на продолжение военных действий за счет венгерского народа", - заявило министерство по делам ЕС.

По замыслам украинских властей, предоставление им в течение 10 лет "глобального пакета" помощи на восстановление страны в размере $800 млрд должно стать частью так называемого мирного плана Киева. Этот план обсуждался представителями Украины 24 декабря на переговорах в США, а затем на консультациях с лидерами Западной Европы. По сведениям правительства Венгрии, американская администрация своих денег на это не даст. В связи с этим Будапешт считает инициативу, выдвинутую Киевом и поддержанную Брюсселем, несостоятельной и не намерен принимать в ней участия.