Стармер: X пообещала соблюдать законы Британии об интимных дипфейках

Премьер-министр Великобритании приветствовал такое решение

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. X согласилась соблюдать британское законодательство, запрещающее создавать интимные изображения пользователей с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok без их согласия. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Сегодня утром меня проинформировали о том, что X принимает меры для обеспечения полного соблюдения британского законодательства. Если это так, то мы приветствуем это", - сказал Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

13 января британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X из-за картинок, создаваемых Grok. Чат-бот был разработан компанией xAI американского миллиардера Илона Маска, которому принадлежит и сама соцсеть.

Министр по науке, инновациям и технологиям Великобритании Лиз Кэндалл заявила, что правительство введет уголовную ответственность за создание интимных изображений без согласия. Соответствующий закон, принятый в июне 2025 года, должен вступить в силу на этой неделе.