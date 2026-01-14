WP: США опасаются ответа Ирана в случае эскалации из-за нехватки сил в регионе

По данным газеты, Вашингтон вывел силы в преддверии операции в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пентагон опасается ответных шагов со стороны Тегерана в случае обострения обстановки, поскольку власти США вывели самолеты, корабли и личный состав с Ближнего Востока в преддверии операции в Венесуэле. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на близкий к американской администрации источник.

"[У администрации США] просто нет сил в регионе для нанесения полномасштабного удара без риска ответных мер. <...> Нам пришлось лишить Центральное командование [ВС США] значительной части сил для оказания поддержки в Венесуэле", - сказал собеседник газеты.

Отправленный летом 2025 года в Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford в ноябре перебросили в Карибский бассейн, где он находится до сих пор. Еще два авианосца - USS George Washington и USS Abraham Lincoln - сейчас находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам собеседника газеты, у Центрального командования ВС США, отвечающего за планирование операций на Ближнем Востоке, нет планов по отправке USS Abraham Lincoln на Ближний Восток.

Ранее газета Politico сообщала, что из-за отсутствия существенного контингента на Ближнем Востоке возможности Администрации президента США Дональда Трампа по применению силы в отношении Ирана сильно ограничены.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.