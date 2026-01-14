NYT: Израиль уничтожил более 2,5 тыс. зданий в секторе Газа после перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Военные Израиля уничтожили более 2,5 тыс. зданий в секторе Газа за несколько месяцев, прошедших после объявления о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times, журналисты которой проанализировали спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Издание пишет, что Израиль по условиям заключенного соглашения отвел войска за определенную границу в секторе Газа, но при этом сохранил контроль примерно над половиной территории анклава. Большинство зданий и инфраструктурных объектов, в том числе туннелей, были разрушены в контролируемых Израилем районах. При этом десятки строений израильские военные уничтожили за пределами разграничительной линии в зоне контроля ХАМАС.

Как отмечает газета, на снимках одного из районов анклава несколько месяцев назад еще были видны группы неповрежденных зданий. Теперь этот район "выглядит как пустырь". Во всех районах восточной части Газы, которые контролирует Израиль, были уничтожены целые кварталы, а также сельскохозяйственные угодья и теплицы, говорится в публикации.

"Израиль стирает с лица земли целые районы. Израильские военные разрушают все на своем пути - дома, школы, заводы и улицы. Соображениями безопасности их действия не оправдать", - сказал изданию политический аналитик из Газы Мохаммед аль-Асталь.

7 января портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп может заявить о создании "Совета мира" уже в десятых числах января. Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".