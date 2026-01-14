Рада поддержала назначение депутата от партии Зеленского главой Фонда госимущества

За его назначение проголосовали 244 парламентария при 226 минимально необходимых

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за назначение главой Фонда госимущества депутата от правящей партии "Слуга народа" Дмитрия Наталухи, возглавляющего парламентский комитет по вопросам экономического развития.

Как следует из прямой трансляции заседания на телеканале "Рада", за его назначение проголосовали 244 парламентария при 226 минимально необходимых. С сентября 2024 года исполняющей обязанности главы фонда была назначена Иванна Смачило.

В конце 2025 года на Украине разгорелся коррупционный скандал в сфере энергетики. Координатором схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича, который уехал в Израиль. На этом фоне 22 ноября того же года Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Фонда госимущества Украины и Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА). В январе Наталуха написал в своей статье для издания "Экономическая правда" о необходимости трансформировать "Фонд госимущества в Корпорацию развития промышленности".