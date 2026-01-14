ФРГ не пригласила Россию на конференцию министров сельского хозяйства в Берлине

В мероприятии планируется участие министров сельского хозяйства из более чем 60 стран

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Власти Германии не пригласили Россию на международную конференцию министров сельского хозяйства, которая пройдет 17 января в рамках 18-го Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA). Об этом заявил на брифинге представитель Минсельхоза ФРГ.

"При приглашении мы всегда согласовываем наши действия в правительстве, то есть в данном случае с МИД. Соответственно, Россия не была приглашена, США и Китай приглашены", - сказал он. "Насколько я знаю, как США, так и Китай не примут участия", - добавил представитель германского ведомства.

В конференции планируется участие министров сельского хозяйства из более чем 60 стран. Сам форум GFFA будет проходить с 14 по 17 января в Берлине в рамках агропромышленной выставки "Зеленая неделя". Его главная тема в 2026 году - водные ресурсы.

"Зеленая неделя" откроется 16 января и будет работать до 25 января. В ней заявлены около 1,6 тыс. экспонентов из более чем 50 стран. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. Смотр имеет самую долгую историю из всех подобных мероприятий, он проводится с 1926 года.