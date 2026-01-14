WP: Вэнс проведет переговоры с главами МИД Дании и Гренландии

Встреча может "еще больше углубить трансатлантический раскол, угрожающий развалом альянса НАТО", считает газета

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет в среду в Белом доме закрытую встречу с главами МИД Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивианом Моцфельдтом для обсуждения будущего острова. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации издания, переговоры должны были пройти в Госдепартаменте, но место встречи было изменено после того, как Вэнс выразил желание участвовать в них. Переговоры "могут еще больше углубить трансатлантический раскол, угрожающий развалом альянса НАТО", считает WP.

Издание отмечает, что Дания и Гренландия запрашивали встречу не с Вэнсом, а с госсекретарем Марко Рубио. Ожидается, что он тоже примет участие в переговорах.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости вхождения Гренландии в состав США, не исключая, что для этого придется применить силу.