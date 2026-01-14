Reuters: США выводят персонал с ключевых баз на Ближнем Востоке

Такое решение американская сторона приняла в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения напряженности

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали выводить персонал с ключевых баз в Ближневосточном регионе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, решение принято в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения напряженности.

Ранее агентство заявило со ссылкой на дипломатов, что США рекомендовали части военнослужащих крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке Аль-Удейд в Катаре эвакуироваться. По их информации, военные могут частично покинуть базу к вечеру 15 января.