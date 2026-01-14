В Верховной раде побит антирекорд по числу депутатов

Украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что во фракции правящей партии "Слуга народа" осталось 227 депутатов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число депутатов Верховной рады сократилось до 393, что стало новым антирекордом в истории Украины. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

"После сложения мандата [Дмитрием] Наталухой и печальных новостей о смерти коллеги [Александра] Кабанова в Раде новый антирекорд по количеству депутатов: всего 393", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во фракции правящей партии "Слуга народа" осталось 227 парламентариев. При этом для принятия решения в Раде необходимо минимум 226 голосов. Однако, поясняет Железняк, выбывшие депутаты прошли в парламент по партийным спискам, а это значит, что их можно заместить до проведения новых выборов в Раду.

Тем не менее проблема малочисленности фракции "Слуг" стояла уже давно, в частности из-за того, что в ней активно голосовали не все депутаты и правящей партии уже давно приходилось привлекать парламентариев из других политических сил для проведения нужных решений.

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха 14 декабря был утвержден на пост главы Фонда госимущества. В тот же день стало известно о смерти еще одного парламентария от этой партии - Александра Кабанова. Известно, что ранее он был сценаристом в компании "Квартал 95".

Число депутатов Рады

Согласно Конституции Украины, Верховная рада состоит из 450 депутатов. Однако после госпереворота 2014 года фактическое число депутатов сократилось: выборы не проводились на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму, который по результатам референдума вошел в состав России. С учетом этого по результатам избирательной кампании 2019 года в Раду избрали 424 депутата.

В 2022 году после запрета на Украине нескольких оппозиционных партий из-за того, что власти объявили их "пророссийскими", и уголовного преследования некоторых парламентариев число работающих в Раде депутатов вновь сократилось. Многие выехали из страны и сложили мандаты. В 2025 году глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что не только депутаты от правящей партии, но и члены многих других фракций подают заявления о сложении мандатов. В результате было принято решение удовлетворять эти просьбы только в связи с состоянием здоровья.

В апреле 2025 года число депутатов Верховной рады сократилось до 400, что стало историческим минимумом.