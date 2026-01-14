Кнайсль сравнила риторику Европы по РФ с предвоенными периодами XX века

Экс-министр иностранных дел Австрии обратила внимание, что даже в "самых тупых" австрийских таблоидах можно прочитать статьи о том, что Россия "слишком большая"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Риторика европейских стран по отношению к России сравнима с довоенными периодами XX века. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в рамках "Шоу Вована и Лексуса".

Она обратила внимание, что даже в "самых тупых" австрийских таблоидах можно прочитать статьи о том, что Россия "слишком большая". "Что "бедных" людей в Татарстане, Бурятии, Якутии нужно "освободить", что это часть "российского колониализма". Этот язык вы могли слышать перед Первой мировой войной. Вы могли слышать его в 1930-е годы, и это заставляет меня дрожать. Это как будто они снова пробуют старую схему", - отметила Кнайсль.

"Это старая история, когда речь идет о России. Сейчас она просто повторяется, и я бы сказала, что мы сейчас находимся на очень опасной переломной линии, потому что они видят, что санкции не работают, вооружение Украины не работает. И в этом отчаянии, поскольку они не хотят иметь дело с поражением Украины, а вместе с ней они тоже могут, может, не сразу, но через два-три года они пытаются перестроить всю ситуацию, создавая нестабильность", - добавила она.