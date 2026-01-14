Катар подтвердил вывод части персонала с американской авиабазы Аль-Удейд

Власти страны уточнили, что эти меры принимаются из-за текущей региональной напряженности

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 14 января. /ТАСС/. Власти Катара подтвердили информацию о том, что часть персонала покидает авиабазу Аль-Удейд, используемую ВВС США, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Международного медиаофиса эмирата.

"В связи с распространяющейся в СМИ информацией о выводе определенного персонала с авиабазы Аль-Удейд Международный медиаофис Государства Катар заявляет, что подобные меры принимаются в связи с текущей региональной напряженностью", - отмечается в документе, опубликованном на странице организации в X.

В правительственном медиаофисе подчеркнули, что власти Катара продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности населения страны, включая "действия по защите критически важной инфраструктуры и военных объектов".