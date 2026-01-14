Fox: Госдеп приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию

Такой шаг реализуют в рамках борьбы с заявителями, которые могут стать обузой для государственного бюджета, говорится в служебной записке ведомства

Редакция сайта ТАСС

Здание Государственного департамента США © Kevin Dietsch/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Государственный департамент приостанавливает обработку заявлений на получение виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках борьбы с заявителями, которые могут стать обузой для государственного бюджета. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

Согласно внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении Fox News, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра. В список стран, на которые распространяются ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Обработка заявлений будет приостановлена с 21 января. Как указывает телеканал, пауза "продлится неопределенный срок", пока ведомство проводит пересмотр порядка выдачи виз.