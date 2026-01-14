ХАМАС заявил, что "Совет мира" должен добиться ввоза помощи во все районы Газы

КАИР, 14 января. /ТАСС/. "Совет мира", который, согласно плану президента США Дональда Трампа, будет управлять сектором Газа, должен заставить Израиль разрешить ввоз гуманитарной помощи во все районы анклава. С соответствующим призывом выступили представители движения ХАМАС и других палестинских фракций по итогам встречи в Каире.

"Мы призываем "Совет мира" наравне с посредниками заставить Израиль открыть все КПП на границе с Газой и добиться ввоза необходимой помощи во все районы сектора", - говорится в коммюнике, принятом по итогам переговоров. По мнению представителей палестинских фракций, встретившихся в египетской столице, доставка гуманитарных грузов по всей территории анклава, наряду с выводом оттуда израильских войск "будет способствовать тому, чтобы реконструкция инфраструктуры в секторе началась как можно скорее".