Госдеп: США не хотят пускать иностранцев, которые станут "обузой" для страны

Госдепартаменту необходимо произвести переоценку иммиграционных процедур, отметил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Томми Пиготт

Здание Госдепартамента США © AP Photo/ Jose Luis Magana

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили обработку заявлений на выдачу американской визы для граждан 75 государств, включая РФ, чтобы сделать коррективы и в дальнейшем не одобрять въезд в страну для тех, кто впоследствии может стать "обузой" для американского народа, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Госдепартамент будет использовать свои давно полученные полномочия, чтобы не наделять правом [на въезд] потенциальных иммигрантов, которые станут обузой для Соединенных Штатов и воспользуются щедростью американского народа, - приводит телеканал Fox News заявление Пиготта. - Иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы Госдепартамент произвел переоценку иммиграционных процедур с тем, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться социальными пособиями и льготами".

Ранее телеканал сообщил, что, согласно внутреннему документу, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра. В список стран, на которые распространяются ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.