Politico: назначение переговорщика по Украине вызвало в ЕС противоречия

Между представителями Евросоюза возникли "серьезные разногласия" по деталям инициативы Франции и Италии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Инициатива Франции и Италии о срочном назначении спецпредставителя ЕС по Украине, который бы вел переговоры с Россией и США по урегулированию конфликта и тем обеспечил бы Брюсселю "место за столом переговоров", вызвала серьезные противоречия между странами блока. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Издание сообщает о наличии "серьезных разногласий" между странами ЕС по деталям этого назначения, хотя большинство стран признают необходимость участия блока в диалоге по Украине, "если Европа хочет не допустить нарушения своих красных линий, таких, как прием Украины в НАТО".

Politico отмечает, что эта тема уже обсуждалась на саммите ЕС в конце декабря. По его сведениям, глава евродипломатии Кая Каллас "позиционирует себя, как единственного кандидата для ведения любых переговоров по Украине". Среди возможных кандидатов на должность спецпредставителя также называют экс-премьера Италии Марио Драги или президента Финляндии Александра Стубба, однако ни тот, ни другой не являются приемлемыми для всех стран ЕС.

При этом неясно, кому будет подчиняться такой спецпосланник: Каллас, как главе евродипломатии, Еврокомиссии и Урсуле фон дер Ляйен, как де факто главе исполнительной власти Евросоюза, или Евросовету, который объединяет все страны ЕС и является главным органом принятия стратегических решений в Европе.