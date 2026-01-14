Госдеп уточнил, что приостановил выдачу лишь иммиграционных виз 75 странам

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что упоминаний о приостановке выдачи неиммиграционных виз не было

Редакция сайта ТАСС

Здание Государственного департамента США © Kevin Dietsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госдепартамент приостановил выдачу только иммиграционных виз гражданам 75 стран. Такое пояснение дали ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве, комментируя публикации о замораживании процесса выдачи американских въездных виз иностранцам, в том числе россиянам.

"Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для [граждан] 75 стран", - заявил американский дипломат. О приостановке выдачи неиммиграционных виз он не упоминал. Вместе с тем представитель Госдепартамента оставил без ответа вопросы о том, приостановлены или нет выдачи виз, к примеру, дипломатам и журналистам России.

Как отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, американские власти приостановили процесс выдачи виз, чтобы в дальнейшем не одобрять въезд в страну для тех, кто впоследствии может стать "обузой" для американского народа, воспользовавшись его "щедростью". "Иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы Госдепартамент произвел переоценку иммиграционных процедур для предотвращения въезда иностранных граждан, которые будут пользоваться социальными пособиями и льготами", - подчеркнул Пиготт.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что, согласно внутреннему документу, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра. В список стран, на которые распространяются ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.