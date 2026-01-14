Финский политик Мема: антироссийские санкции вернулись бумерангом к Финляндии

По его мнению, Стокгольм получит больше выгоды от "деэскалационной риторики" и восстановления диалога с РФ, но правительство страны работает "против финского народа"

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Введенные против РФ санкции вернулись бумерангом к Финляндии, чья экономика страдает из-за них больше всех. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Министр иностранных дел Элина [Валтонен] не понимает, что финская экономика больше всех страдает от этих санкций против России, которые вернулись бумерангом. У нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", - написал Мема в X, комментируя желание Финляндии и Швеции ввести больше антироссийских санкций.

По мнению политика, Стокгольм получит больше выгоды от "деэскалационной риторики" и восстановления диалога с РФ, но правительство страны работает "против финского народа".

Мема также сообщил, что чиновникам было рекомендовано не комментировать действия президента США Дональда Трампа в Венесуэле. "Это многое говорит о двойных стандартах в вопросе международного права и морального превосходства, о котором заявляет Элина", - подчеркнул он.

Ранее портал Euractiv сообщил со ссылкой на неназванного дипломата, что Евросоюз может представить очередной, 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По его данным, Финляндия и Швеция призывают Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в РФ и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.