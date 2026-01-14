Уиткофф заявил о начале второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе

По словам спецпредставителя президента США, в рамках второго этапа урегулирования в Газе будет создана переходная палестинская администрация

Редакция сайта ТАСС

© Majdi Fathi/ NurPhoto/ REUTERS

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о начале реализации второй фазы плана американского лидера по урегулированию в секторе Газа.

"Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению", - написал он в X.

Второй этап плана Трампа предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава, сообщил Уиткофф.

"Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе, Национального комитета по управлению Газой, и начало полной демилитаризации и восстановления Газы, в первую очередь разоружения всего неуполномоченного персонала", - указал он, добавив, что США ожидают от радикального палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника. "Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия", - отмечается в сообщении Уиткоффа.