Reuters: военное вмешательство США в Иране может начаться в ближайшие 24 часа

Израильский чиновник считает, что американский президент Дональд Трамп принял решение о проведении операции

© Joe Raedle/ Getty Images

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Военная операция Соединенных Штатов в отношении Ирана "выглядит вероятной" и может начаться в ближайшие 24 часа, утверждает агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Как сообщил агентству израильский чиновник, американский президент Дональд Трамп, похоже, принял решение о проведении операции, но масштабы и сроки пока не ясны.

По данным Reuters, Иран в свою очередь предупредил соседние страны, что примет ответные меры в случае атаки США. "Тегеран сообщил государствам региона, от Саудовской Аравии до Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, что американские базы в этих странах подвергнутся нападению", - приводит агентство слова иранского чиновника высокого ранга.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.