Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

Для принятия резолюции было необходимо абсолютное большинство в 289 голосов

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству. Результаты голосования на заседании палаты представила ее спикер Яэль Брон-Пиве.

"За проголосовали 256 депутатов, большинство не достигнуто, резолюция не принята", - сказала она.

Для принятия резолюции было необходимо абсолютное большинство в 289 голосов.

Ранее левая партия "Неподчинившаяся Франция" внесла в Нацсобрание резолюцию о недоверии кабмину Себастьена Лекорню, поскольку посчитала, что правительство сделало недостаточно для того, чтобы предотвратить подписание руководством Евросоюза торговой сделки с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR).

5 декабря 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.